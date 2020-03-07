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«Салават» во второй раз в серии с «Авангардом» заменил Метсолу в ходе матча

«Салават» во второй раз в серии с «Авангардом» заменил Метсолу в ходе матча
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Салават Юлаев» и омский «Авангард», встреча проходит в Уфе (счёт 0:4, идёт второй период).

Тренеры «Салавата» заменили голкипера после четвёртой пропущенной шайбы. Вместо Юхи Метсолы место в воротах уфимцев занял Андрей Кареев. Это уже второй подобный случай. Первый раз Метсола был заменён на в первом матче серии.

«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;
Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.

«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов
Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.

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