«Салават» во второй раз в серии с «Авангардом» заменил Метсолу в ходе матча

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Салават Юлаев» и омский «Авангард», встреча проходит в Уфе (счёт 0:4, идёт второй период).



Тренеры «Салавата» заменили голкипера после четвёртой пропущенной шайбы. Вместо Юхи Метсолы место в воротах уфимцев занял Андрей Кареев. Это уже второй подобный случай. Первый раз Метсола был заменён на в первом матче серии.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;

Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:

Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов

Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.