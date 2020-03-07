«Салават» — «Авангард»: Кареев допустил грубую ошибку вскоре после выхода на замену

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев допустил грубую ошибку во втором периоде встречи с омским «Авангардом». Вратарь не сумел остановить лёгкую шайбу, пропустив её между щитков. Напомним, Кареев вышел на замену на 31-й минуте, сменив пропустившего четыре шайбы партнёра Юху Метсолу.

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Составы команд



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;

Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов

Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.