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«Салават» — «Авангард»: Кареев допустил грубую ошибку вскоре после выхода на замену

«Салават» — «Авангард»: Кареев допустил грубую ошибку вскоре после выхода на замену
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев допустил грубую ошибку во втором периоде встречи с омским «Авангардом». Вратарь не сумел остановить лёгкую шайбу, пропустив её между щитков. Напомним, Кареев вышел на замену на 31-й минуте, сменив пропустившего четыре шайбы партнёра Юху Метсолу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Составы команд

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов;
Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка; Потапов — Стась — Дедунов
Емелин — Франсон, Андригетто — Макмиллан — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Яремчук, Зернов — Пьянов — Широков.

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