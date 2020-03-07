«Сан-Хосе» вызвал в основную команду Николая Кныжова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал из фарм-клуба защитника Николая Кныжова, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
21-летний Кныжов проводит дебютный сезон в Северной Америке. Его впервые вызвали в основную команду «акул». За фарм-клуб в АХЛ защитник отыграл 33 матча, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "+4".
Кныжов перешёл в «Сан-Хосе» из системы СКА. В сезоне-2018/2019 Кныжов провёл только три матча в Континентальной хоккейной лиге, в среднем проводя на площадке около восьми минут за матч. Большую часть чемпионата Кныжов провёл в фарм-клубе «СКА-Нева», отыграв в регулярном чемпионате ВХЛ 46 матчей и набрав 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+16" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф молодой хоккеист отыграл 11 матчей, сделав одну результативную передачу.
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