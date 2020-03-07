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И. Крикунов — о поражении со счётом 1:5: ничего страшного не случилось, едем дальше

И. Крикунов — о поражении со счётом 1:5: ничего страшного не случилось, едем дальше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Крикунов подвёл итоги проигранного матча с «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии).

«Проиграли — 1:5, в серии — 2-2. Едем дальше, ничего страшного не случилось, будем играть дальше. Надо выиграть ещё два матча.

Неудачное начало матча? Не знаю, чем это объяснить, но мы готовились, знали, что они активно будут начинать, где-то на пересменке поймали они нас. Думаю, первый гол был переломный, ну и потом ещё две шайбы пропустили, а с 0:3 тяжело отыгрываться.

Чего мне не хватает, чтобы забить? Не знаю, шайба никак пересечь не может линию, в первом периоде вот полностью не пересекла, и гол не засчитали. Ничего страшного, значит, забью в следующем матче», — цитирует Крикунова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0
«Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.
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