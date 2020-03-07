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Пашнин: Шумакова особо не замечаю, на фамилии мы не смотрим

Пашнин: Шумакова особо не замечаю, на фамилии мы не смотрим
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии). Игрок отметил, что не следит отдельно за лидером «ястребов» Сергеем Шумаковым.

«Плохо начали и по итогу не смогли отыграться. Потом уже тяжело отыгрываться, тем более, в плей-офф.

Разбираем ли отдельно игру Шумакова? Я особо его не замечаю, все нормальные игроки там, мы на фамилии не смотрим. Пока не знаю что надо изменить в своей игре перед следующим матчем. Видео посмотрим, нам подскажут всё.

В серии идёт нормальная мужская игра, в плей-офф всегда так, ничего особенного», — приводит слова Пашнина официальный сайт уфимского клуба.

Календарь розыгрыша Кубка Гагарина

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0
«Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.
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