Пашнин: Шумакова особо не замечаю, на фамилии мы не смотрим

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии). Игрок отметил, что не следит отдельно за лидером «ястребов» Сергеем Шумаковым.
«Плохо начали и по итогу не смогли отыграться. Потом уже тяжело отыгрываться, тем более, в плей-офф.
Разбираем ли отдельно игру Шумакова? Я особо его не замечаю, все нормальные игроки там, мы на фамилии не смотрим. Пока не знаю что надо изменить в своей игре перед следующим матчем. Видео посмотрим, нам подскажут всё.
В серии идёт нормальная мужская игра, в плей-офф всегда так, ничего особенного», — приводит слова Пашнина официальный сайт уфимского клуба.
Календарь розыгрыша Кубка Гагарина
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