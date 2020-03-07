Хохряков: «Авангард» ничем не удивил, игру свою не изменил

Форвард «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:5, 2-2 в серии).



«Это плей-офф. Такие поражения случаются. Серия идёт до четырёх побед, так что продолжаем работать дальше. Сейчас нужно забыть эту игру и двигаться. Второй матч проигрываем первый период? Мне сложно сказать почему. «Авангард» — сильная команда, они очень хорошо начинают матчи. Быть может, нам нужно их перетерпеть и ждать свои моменты, как в принципе мы и сделали во второй и третьей играх.



Эмоции нас перехлестнули? Нет, я бы не сказал, что они на нас как-то повлияли. Была обычная игра плей-офф. Возможно, нам нужно лучше готовиться. Изменил ли свою игру «Авангард»? Не думаю. Они играли точно так же, как и все предыдущие игры, так что ничем новым нас не удивили. Следующая игра станет переломной в серии? Сложно сказать, потому что сама серия — до четырёх побед. Всё может случиться по-разному — и в ту и в другую сторону. Тот, кто будет терпеть, тот и будет двигаться дальше. Давило ли нас, что играли дома? Нет, никакого давления я не заметил. Нужно просто выходить и работать», — цитирует Хохрякова официальный сайт КХЛ.