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Матч «Витязь» — СКА стал пятым по продолжительности в истории КХЛ

Матч «Витязь» — СКА стал пятым по продолжительности в истории КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 2:3 ОТ в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча завершилась только в третьем овертайме, в общей сложности матч длился 113 минут 27 секунд. Матч стал пятым по длительности в истории Континентальной хоккейной лиги и самым продолжительным в истории СКА и «Витязя».

Команде гостей удалось быстро открыть счёт, уже на 48-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Антон Белов. «Витязь» отыгрался в концовке первого периода, гол в свой актив записал защитник Вилле Лаюнен. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 44-й минуты, когда команда хозяев вышла вперёд усилиями нападающего Алексея Макеева. Через десять СКА восстановил равновесие на табло, удачный бросок выполнил форвард Сергей Плотников. Встреча перешла в овертайм. Первые два овертайма прошли без голов, а на 114-й минуте Лукас Бенгтссон принёс победу СКА.

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0
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