Каюмов: задача «Локомотива» — вернуть серию в Ярославль

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал четвёртый матч серии первого раунда плей-офф с финским «Йокеритом» (4:3, 1-3 в серии).



«Отступать было некуда, все бились и старались, за счёт характера, самоотдачи выиграли. Жертвовали много собой и результат пришёл. Гол в раздевалку не сломил, просто продолжали делать свою работу. В этой серии ещё ничего не решено, будем биться до конца, нам нечего терять. Все игры будут тяжёлыми, постараемся вытянуть серию. Сегодня было много эмоций на лавке, на льду, все помогали друг другу, если будем продолжать, то успех будет на нашей стороны.



Задача вернуться в Ярославль, и мы постараемся показать свой лучший хоккей. Тренеры говорили о том, что соперник активно начинает игры, нужно было сыграть понадежнее в обороне», — цитирует Каюмова официальный сайт КХЛ.