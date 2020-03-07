Кудашов: шесть периодов сегодня не ожидали. Наверное, самый длинный матч в карьере

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Витязем» (3:2 ОТ, 4-0 в серии).
«Тяжелейшая игра, которая забрала у нас много сил, но другого мы и не ожидали. Что ожидали, то и получили. Благодарен игрокам за проявленный характер и дисциплину. Шесть периодов сегодня не ожидали, но ожидали серию из таких плотных игр, как сегодня.
Наверное, самый продолжительный матч в моей карьере. Я говорю, что это был тяжёлый матч. Но ничего, всё чаще и чаще в плей-офф такие игры стали встречаться. В таких матчах много вещей сказываются. Это и правильность действий, энергозатратность, отрезки. Когда начинается овертайм, любая ошибка и потеря концентрации чреваты. Любой игровой отрезок может быть фатальным.
Да, мы планируем определиться с первым номером на плей-офф. Будем смотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 марта 2020
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