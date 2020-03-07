Кравец – о решающем удалении Артюхина: как говорят по телевизору, игровой момент

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча со СКА (2:3 ОТ, 0-4 в серии).
«С нашей стороны была очень хорошая игра. Жаль, что мы так не играли в третьем матче серии. Сегодня ребята показали, что у команды есть характер, есть вратарь, который выручает. Можно было избежать второго гола, потому что инициатива была у нас. В овертайме не забили «один в ноль». К сожалению, не выстояли в меньшинстве. Обидно, досадно, но ребята всё равно молодцы.
Мы выполнили задачу на сезон, вышли в плей-офф с седьмого места, поднялись на одну ступеньку вверх. В плей-офф могли сыграть получше. Я не оправдываюсь, но если бы играл Сёмин, а у Няттинена не была бы сломана рука, то эти ребята могли бы помочь команде с голами.
Сегодня я сказал ребятам, что стыдно проигрывать так, как мы проиграли в третьем матче. Нечестно. Так нельзя вести себя, если мы уважаем себя и понимаем, для кого мы играем. Всем спасибо, кто болел за «Витязь». Будем готовиться к следующему сезону.
Удаление Артюхина? Я не могу обсуждать судейство, но мне кажется, что были более видимые моменты для удалений. Можно было дотерпеть и до конца. Я сейчас на видео не увидел, что бы Женя шёл на блокировку. Как говорят по телевизору, игровой момент. Но дали удаление, в котором надо было выстоять. Надо было правильно сыграть. Это было нашей проблемой в ходе всей серии. И в конечном счёте игра в меньшинстве решила исход четвёртого матча», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 7 марта 2020
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