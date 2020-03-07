Ежов: 0-4 — это не повод для радости, даже если это СКА

Голкипер «Витязя» Илья Ежов подвёл итоги матча со СКА (2:3 ОТ, 0-4 в серии).



«Нечего даже сказать по такому матчу. Были шансы, хотели порадовать верных болельщиков, которые поддерживали нас в течение всего сезона. Извиняемся перед ними, что не смогли подарить победу. Бились, сражались, но даже если один матч хорошо сыграли, счёт в серии 0-4, и радоваться тут нечему. Надо делать выводы и двигаться вперёд. Повторюсь, что 0-4 – это не повод для радости, даже если это СКА.



Мы все сегодня сыграли лучше, чем до этого. Играли в тело, много ловили шайб на себя. В предыдущих матчах был провален второй период. Много нарушали правила, и нас за это наказывали. Сегодня пограмотнее сыграли, дали себе шанс», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.