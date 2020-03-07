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«Питтсбург» — «Вашингтон»: Ковальчук провёл мощный силовой приём на Таневе

«Питтсбург» — «Вашингтон»: Ковальчук провёл мощный силовой приём на Таневе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук провёл мощнейший силовой приём во встрече с «Питтсбург Пингвинз». Жертвой российского форварда стал форвард «пингвинов» Брэндон Танев.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Недавно Ковальчук забросил свою первую шайбу за «столичных». Всего в составе «Вашингтона» Ковальчук набрал 3 (1+2) очка. В текущем сезоне на счету Ковальчука 25 (10+15) очков. В сезоне-2019/2020 Ковальчук выступал также за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». В 2018 году в составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

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