Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 7 марта 2020 года

7 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.



Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:5. Общий счёт в серии стал 2-2, следующий матч противостояния пройдёт в Балашихе.

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 0:2. Общий счёт в серии стал 1-3, следующий матч противостояния пройдёт в Нур-Султане.

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил финский «Йокерит» со счётом 4:3. Общий счёт в серии стал 1-3, следующий матч противостояния пройдёт в Хельсинки.

Подольский «Витязь» дома проиграл петербургскому СКА со счётом 2:3 ОТ. «Армейцы» выиграли серию со счётом 4-0, «Витязь» вылетел из плей-офф.