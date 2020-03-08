Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 7 марта 2020 года
7 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:5. Общий счёт в серии стал 2-2, следующий матч противостояния пройдёт в Балашихе.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Потапов – 03:01' (5x5) 0:2 Семёнов (Шумаков) – 06:08' (5x5) 0:3 Франсон (Макмиллан, Бек) – 18:11' (5x4) 0:4 Емелин (Андригетто) – 30:12' (5x5) 0:5 Семёнов (Шумаков) – 37:13' (5x5) 1:5 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 46:26' (5x5)
Магнитогорский «Металлург» в родных стенах уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 0:2. Общий счёт в серии стал 1-3, следующий матч противостояния пройдёт в Нур-Султане.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Сагадеев (Охтамаа) – 19:33' (5x5) 0:2 Бойд (Акользин, Шестаков) – 55:22' (5x5)
Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил финский «Йокерит» со счётом 4:3. Общий счёт в серии стал 1-3, следующий матч противостояния пройдёт в Хельсинки.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Анттила (О'Нилл, Пильстрём) – 19:48' (5x5) 1:1 Черепанов – 28:45' (5x5) 2:1 Каюмов – 30:22' (5x5) 3:1 Аверин (Ткачёв, Да Коста) – 41:34' (5x5) 3:2 Регин (Йоэнсуу, О'Нилл) – 53:38' (5x5) 4:2 Да Коста (Алексеев) – 55:51' (5x3) 4:3 Хаапала (Йенсен, Мяэналанен) – 59:34' (6x5)
Подольский «Витязь» дома проиграл петербургскому СКА со счётом 2:3 ОТ. «Армейцы» выиграли серию со счётом 4-0, «Витязь» вылетел из плей-офф.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2020, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Бенгтссон, Ткачёв) – 00:48' (5x5) 1:1 Лаюнен (Бывальцев, Ержабек) – 18:11' (5x4) 2:1 Макеев (Бывальцев) – 43:53' (5x5) 2:2 Плотников (Кемппайнен, Кетов) – 53:12' (5x5) 2:3 Бенгтссон (Бурдасов, Ткачёв) – 113:27' (5x4)
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