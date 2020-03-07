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Да Коста: «Локомотив» играл без давления, нам уже нечего терять

Да Коста: «Локомотив» играл без давления, нам уже нечего терять
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Стефан Да Коста прокомментировал победу команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с финским «Йокеритом» (4:3, 1-3 в серии). Игрок отметил, что в этом матче ярославцы не испытывали давления.

Календарь Кубка Гагарина

«Мы играли лучше, больше действовали с шайбой, старались держать её. Всё это дало больше шансов, блокировали броски, приличная игра с нашей стороны – солидная игра. Нам уже нечего терять, мы играли без давления, действовали свободно. Всё поставили на кон в этом матче. В пятой встрече нужно так же сражаться, биться, чтобы получить ещё один матч», — приводит слова Да Косты официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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