Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин забил 22-й гол в сезоне и преодолел отметку в 70 очков

Малкин забил 22-й гол в сезоне и преодолел отметку в 70 очков
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Россиянин забросил 22-ю шайбу в сезоне и добрался до отметки в 70 (22+48) очков.

«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в свой актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020