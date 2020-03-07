Малкин забил 22-й гол в сезоне и преодолел отметку в 70 очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Россиянин забросил 22-ю шайбу в сезоне и добрался до отметки в 70 (22+48) очков.



«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в свой актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.



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