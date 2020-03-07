«Питтсбург» — «Вашингтон»: Овечкин второй раз за сезон не сделал ни одного броска

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин второй раз за сезон ушёл со льда без единого броска по воротам.



«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в свой актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.