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«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», у Свечникова две результативные передачи

«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», у Свечникова две результативные передачи
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для клуба из Нью-Йорка поражение стало шестым подряд, «Каролина» прервала неудачную серию из четырёх матчей.

На 14-й минуте команда гостей вышла вперёд, заброшенной шайбой отметился защитник Хейдн Флёри. Во втором периоде «островитяне» восстановили равновесие на табло, удачный бросок записал в свой актив форвард Райан Пулок. На 47-й минуте «Каролина» вновь получила преимущество в счёте, гол забил защитник Джоэль Эдмундсон. Через десять минут нападающий Джош Бейли сравнял счёт. В овертайме победу «Каролине» принёс форвард Винсент Трочек.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Уильямс (Флёри) – 13:22' (5x5)   1:1 Пулок (Ли) – 25:15' (5x5)   1:2 Эдмундсон (Терявяйнен, Свечников) – 46:16' (5x5)   2:2 Бейли (Добсон, Грин) – 55:02' (5x5)   2:3 Трочек (Свечников, Ахо) – 61:36' (4x3)
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