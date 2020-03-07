«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», у Свечникова две результативные передачи

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для клуба из Нью-Йорка поражение стало шестым подряд, «Каролина» прервала неудачную серию из четырёх матчей.
На 14-й минуте команда гостей вышла вперёд, заброшенной шайбой отметился защитник Хейдн Флёри. Во втором периоде «островитяне» восстановили равновесие на табло, удачный бросок записал в свой актив форвард Райан Пулок. На 47-й минуте «Каролина» вновь получила преимущество в счёте, гол забил защитник Джоэль Эдмундсон. Через десять минут нападающий Джош Бейли сравнял счёт. В овертайме победу «Каролине» принёс форвард Винсент Трочек.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи.
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