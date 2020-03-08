Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас» потерпел пятое поражение кряду, уступив «Нэшвиллу»

«Даллас» потерпел пятое поражение кряду, уступив «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Американ Эйрланс-центр, что в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором „Даллас Старз“ принимали „Нэшвилл Предаторз“.

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй двадцатиминутке гости вышли вперёд, в воротах «Далласа» расписался Райан Эллис. В третьем игровом отрезке «Нэшвилл» не забивал, но сумел удержать на замке собственные ворота и одержал победу — 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

Это поражение стало для «Даллас Старз» уже пятым кряду. Что касается команды из Теннесси, то она после трёх неудач одержала вторую победу кряду. В минувшем матче «Предаторз» также обыграли «Даллас», тогда «Нэшвилл» также не пропустил (2:0).

«Старз» занимают в турнирной таблице Западной конференции третье место, «Нэшвилл» — восьмое.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Эллис (Дюшейн, Арвидссон) – 30:29' (5x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020