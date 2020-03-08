«Даллас» потерпел пятое поражение кряду, уступив «Нэшвиллу»

На арене «Американ Эйрланс-центр, что в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором „Даллас Старз“ принимали „Нэшвилл Предаторз“.

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй двадцатиминутке гости вышли вперёд, в воротах «Далласа» расписался Райан Эллис. В третьем игровом отрезке «Нэшвилл» не забивал, но сумел удержать на замке собственные ворота и одержал победу — 1:0.

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Это поражение стало для «Даллас Старз» уже пятым кряду. Что касается команды из Теннесси, то она после трёх неудач одержала вторую победу кряду. В минувшем матче «Предаторз» также обыграли «Даллас», тогда «Нэшвилл» также не пропустил (2:0).

«Старз» занимают в турнирной таблице Западной конференции третье место, «Нэшвилл» — восьмое.