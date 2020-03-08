Малкин: «Питтсбург» играл лучше, когда у нас было травмировано 5-6 игроков

33-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, ставший автором одной из заброшенных шайб в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), подвёл итоги встречи.

«Нам нужно вернуться. Брайан Дюмолен и Джон Марино восстановились от травм. Мы здоровая команда. Нам нужно работать. У «Питтсбурга» есть всё, чтобы побеждать. Мы понимаем, что это нелегко. «Питтсбург» старается играть легко. Это не наша игра. Второй и третий период мы начали работать. У нас были моменты. Второй и третий период мы сыграли лучше, а первый период будто спали. Мы думаем, что «Питтсбург» — хозяева и это простая игра, но это не так.

Когда 5 или 6 игроков «Питтсбурга» получили травмы, мы играли лучше. Сейчас это трудно понять. Когда Кросби был травмирован, я играл лучше. Он вернулся, и моя игра сейчас хуже. Мы будем продолжать работать в каждой игре», — приводит слова Малкина «твиттер» Pens Inside Scoope.

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В текущем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 53 матчах, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 48 результативными передачами, заработав показатель полезности «+6».