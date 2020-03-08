Все голы и яркие моменты матчей «Питтсбург» — «Вашингтон» и «Айлендерс» — «Каролина»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Ти Джей Оши и Ник Дауд, оформивший дубль. У «Питтсбурга» — Сидни Кросби и Евгений Малкин, набравший 70-е очко в сезоне.

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В текущем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 53 матчах, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 48 результативными передачами, заработав показатель полезности «+6».

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке (США) в овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (2:3), продлив серию поражений до 6 матчей.

19-летний российский игрок «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут и 9 секунд, отметившись 2 результативными передачами и завершив встречу с показателем полезности «+2». Всего на его счету 58 (24+34) набранных очков в нынешнем сезоне при коэффициенте полезности «+10».

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«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», у Свечникова две результативные передачи