«Тампа» забила 2 гола в одном меньшинстве. Сергачёв забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден». На момент написания новости проходит первый период, гости ведут – 2:0.
На 6-й минуте 1-го периода был удалён 27-летний канадский форвард «Тампы» Баркли Гудроу, выменянный из «Сан-Хосе Шаркс» в дедлайн. Уже спустя 7 секунд нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли убежал в меньшинстве и броском с кистей открыл счёт в матче.
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Через минуту гости вновь отличились в меньшинстве, игрок «Тампы» Янни Гурд отобрал шайбу на чужой синей линии и, пробежав у борта к углу площадки, отдал передачу на 21-летнего российского защитника «молний» Михаила Сергачёва, который удвоил преимущество гостей, забив гол 10-й гол в сезоне с близкого расстояния от вратаря «Бостона» Тууки Раска.
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Всего в текущем сезоне Сергачёв принял участие в 68 матчах, в которых отметился 33 (10+23) набранными очками и заработал показатель полезности «+15».
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