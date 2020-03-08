Гусев отличной передачей помог партнёру забросить 1 шайбу в сезоне в игре с «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости проходит второй период гости ведут – 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад. У «Дэвилз» — дублем отметился Кайл Палмьери и свою первую шайбу в сезоне, после отличной передачи 27-летнего российского нападающего Никиты Гусева, забросил шведский защитник Фредрик Классон.

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В текущем сезоне Гусев набрал 43 (12+31) очка в 65 матчах и заработал показатель полезности «-12».