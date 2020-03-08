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«Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» в первой игре Шестёркина после аварии, у Бучневича – 2 очка

«Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» в первой игре Шестёркина после аварии, у Бучневича – 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:4

В составе победителей по дублю оформили Кайл Палмьери и Трэвис Зейджак. Ещё по разу отличились Фредрик Классон и Джон Хейден. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» забили Филип Хитил, Мика Зибанеджад, Грег Маккегг и Тони Деанджело. Российский форвард Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Игорь Шестёркин, который провёл свой первый матч после аварии, совершил 18 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

«Нью-Джерси» одержал третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хитил (Готье, Фокс) – 05:34' (5x5)   1:1 Палмьери (Мермис, Сиверсон) – 06:22' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Фокс, Бучневич) – 07:18' (5x5)   2:2 Палмьери (Вуд, Мермис) – 20:44' (5x5)   2:3 Классон (Гусев) – 21:36' (5x5)   2:4 Зейджак (Хишир, Суббэн) – 36:19' (5x4)   2:5 Хейден (Сиверсон) – 36:44' (5x5)   3:5 Маккегг (Смит, Бучневич) – 53:42' (5x5)   3:6 Зейджак – 59:04' (en)   4:6 Деанджело (Маккегг, Хауден) – 59:17' (5x5)
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