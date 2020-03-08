«Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» в первой игре Шестёркина после аварии, у Бучневича – 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:4

В составе победителей по дублю оформили Кайл Палмьери и Трэвис Зейджак. Ещё по разу отличились Фредрик Классон и Джон Хейден. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» забили Филип Хитил, Мика Зибанеджад, Грег Маккегг и Тони Деанджело. Российский форвард Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Игорь Шестёркин, который провёл свой первый матч после аварии, совершил 18 сейвов.

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«Нью-Джерси» одержал третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.