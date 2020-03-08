«Сан-Хосе» в дебютной игре Кныжова проиграл «Оттаве» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Ник Пол и Крис Тирни. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями Единственную шайбу за «Сан-Хосе» забросил Эвандер Кейн. Российский защитник Никита Кныжов в своём дебютном матчей не отметился результативными действиями, проведя на площадке 11 минут и 48 секунд.

В другом матче «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1. «Филадельфия Флайерз» также дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.

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