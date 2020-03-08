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«Сан-Хосе» в дебютной игре Кныжова проиграл «Оттаве» в овертайме

«Сан-Хосе» в дебютной игре Кныжова проиграл «Оттаве» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Ник Пол и Крис Тирни. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями Единственную шайбу за «Сан-Хосе» забросил Эвандер Кейн. Российский защитник Никита Кныжов в своём дебютном матчей не отметился результативными действиями, проведя на площадке 11 минут и 48 секунд.

В другом матче «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1. «Филадельфия Флайерз» также дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пол (Дюклер, Гаврилюк) – 10:33' (5x5)   1:1 Кейн (Бёрнс, Майер) – 19:49' (5x4)   1:2 Тирни (Дюклер, Шабо) – 60:35' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Жиру (Ворачек, Санхайм) – 30:04' (5x5)   1:1 Кагун (Олофссон, Юханссон) – 36:54' (5x5)   2:1 Жиру (Ворачек, Санхайм) – 49:28' (5x5)   3:1 Фараби – 54:49' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Валльмарк (Аччари, Экблад) – 30:22' (5x5)   2:0 Уигар (Экблад, Ватрано) – 40:41' (5x5)   3:0 Юбердо (Хаула, Хоффман) – 44:13' (5x5)   3:1 Эванс – 48:04' (5x5)   4:1 Хоффман – 58:06' (en)
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