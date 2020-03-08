Пастрняк возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Одну из шайб в составе «Бостона» забросил Давид Пастрняк. Для форварда этот гол стал 48-м в нынешнем сезоне НХЛ. Пастрняк единолично возглавил гонку снайперов НХЛ, опередив российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 47 голов.

Третье место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который записал в свой актив 46 голов.

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