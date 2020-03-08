Василевский не дал Пастрняку оформить дубль и оторваться от Овечкина в гонке снайперов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



Одну из шайб в составе «Бостона» забросил Давид Пастрняк. Для форварда этот гол стал 48-м в нынешнем сезоне НХЛ. Чешский форвард имел прекрасный шанс оформить дубль, однако при счёте 3:4 не смог во второй раз в матче переиграть голкипера «молний» Андрея Василевского.

Посмотреть полное видео момента можно в твиттер-аккаунте компании FOX Sports.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».

Таким образом, Пастрняк упустил шанс оторваться от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. На данный момент хоккеистов разделяет одна шайба.