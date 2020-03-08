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Шестёркин — о худшем матче в НХЛ: чувствовал себя хорошо, просто было тяжело вернуться

Шестёркин — о худшем матче в НХЛ: чувствовал себя хорошо, просто было тяжело вернуться
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6) ответил на вопрос, не связана ли его неудачная игра в этой встрече с последствиями аварии.

«Я чувствовал себя хорошо, но я не смог помочь команде победить. Из-за этого нет хороших эмоций. Насколько сложно было играть после аварии? Я чувствовал себя хорошо. Просто было тяжело вернуться в игру», — приводит слова Шестёркина обозреватель Винс Меркольяно.

Игорь впервые в карьере пропустил пять шайб в матче НХЛ, отразив 18 бросков из 23. После второго периода он был заменён на Хенрика Лундквиста, отразившего все пять бросков. Шестёркин также впервые в карьере не доиграл матч до конца на уровне НХЛ.

В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла
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