Куинн — о провале «Рейнджерс»: не о чем говорить, в хоккее очень важно хотеть победить

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6) обвинил свою команду в отсутствии желания. Второй период подопечные Куинна проиграли со счётом 0:4.

«К сожалению, вот так мы сегодня выступили. На самом деле здесь не о чем разговаривать. Они были лучше нас в каждом компоненте игры. В этом виде спорта очень важно хотеть победить. Желание — важнейшее отличие хоккея. Мы столкнулись с командой, которая хотела добиться успеха гораздо больше нас.

Игра Шестёркина? Может быть, он немного застоялся. Но в целом Игорь был наименьшей проблемой в этом матче. Я не думаю, что хотя бы один наш хоккеист провёл хороший матч», — приводит слова Куинна обозреватель Винс Меркольяно.