Бучневич улучшил личный рекорд результативности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Россиянину удалось обновить личный рекорд результативности за сезон в НХЛ. В нынешнем сезоне Бучневич набрал 44 (15+29) очка в 66 играх. До этого лучшим показателем россиянина было 43 (14+29) очка в сезоне-2017/2018.

«Нью-Джерси» одержал третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».