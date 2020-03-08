Бучневич улучшил личный рекорд результативности в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Россиянину удалось обновить личный рекорд результативности за сезон в НХЛ. В нынешнем сезоне Бучневич набрал 44 (15+29) очка в 66 играх. До этого лучшим показателем россиянина было 43 (14+29) очка в сезоне-2017/2018.
«Нью-Джерси» одержал третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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