Результаты матчей в НХЛ за 7 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ. Хозяева проиграли в шестом матче кряду.
«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:1. Хозяева проиграли в пятом матче кряду.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3. Команда Тодда Маклеллана продлила победную серию до пяти матчей.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ.
«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:6.
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5.
«Флорида Пантерщ» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.
- 8 марта 2020
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:24
-
08:22
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:54
-
07:31
-
06:52
-
06:13
-
05:51
-
05:35
-
04:26
-
04:00
-
03:42
-
02:37
-
02:14
-
01:55
-
00:48
-
00:00
- 7 марта 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
22:50
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:15
-
22:09
-
21:49