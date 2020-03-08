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Результаты матчей в НХЛ за 7 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 7 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Хэтэуэй, Паник) – 01:52' (5x5)   0:2 Бекстрём (Врана, Оши) – 16:15' (5x5)   0:3 Паник (Дженсен, Дауд) – 18:38' (5x5)   0:4 Дауд (Хагелин) – 40:34' (4x5)   1:4 Кросби (Шири) – 45:09' (5x5)   2:4 Малкин (Хёрнквист, Цукер) – 52:16' (5x4)   2:5 Оши (Бекстрём) – 53:12' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ. Хозяева проиграли в шестом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Уильямс (Флёри) – 13:22' (5x5)   1:1 Пулок (Ли) – 25:15' (5x5)   1:2 Эдмундсон (Терявяйнен, Свечников) – 46:16' (5x5)   2:2 Бейли (Добсон, Грин) – 55:02' (5x5)   2:3 Трочек (Свечников, Ахо) – 61:36' (4x3)

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:1. Хозяева проиграли в пятом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Эллис (Дюшейн, Арвидссон) – 30:29' (5x4)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3. Команда Тодда Маклеллана продлила победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Копитар (Браун, Иафалло) – 05:16' (5x5)   1:1 Фолиньо (Цуккарелло) – 20:13' (5x5)   2:1 Лизотт (Кемпе) – 27:36' (4x5)   3:1 Мур – 28:29' (5x5)   4:1 Браун (Хаттон, Копитар) – 44:00' (5x5)   4:2 Сперджен (Цуккарелло, Фолиньо) – 45:33' (5x5)   4:3 Канин (Бродин, Гринвей) – 55:35' (5x5)   5:3 Браун (Иафалло, Даути) – 57:47' (5x5)   6:3 Браун (Копитар) – 58:46' (en)   7:3 Виларди – 59:00' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пол (Дюклер, Гаврилюк) – 10:33' (5x5)   1:1 Кейн (Бёрнс, Майер) – 19:49' (5x4)   1:2 Тирни (Дюклер, Шабо) – 60:35' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до девяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Жиру (Ворачек, Санхайм) – 30:04' (5x5)   1:1 Кагун (Олофссон, Юханссон) – 36:54' (5x5)   2:1 Жиру (Ворачек, Санхайм) – 49:28' (5x5)   3:1 Фараби – 54:49' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хитил (Готье, Фокс) – 05:34' (5x5)   1:1 Палмьери (Мермис, Сиверсон) – 06:22' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Фокс, Бучневич) – 07:18' (5x5)   2:2 Палмьери (Вуд, Мермис) – 20:44' (5x5)   2:3 Классон (Гусев) – 21:36' (5x5)   2:4 Зейджак (Хишир, Суббэн) – 36:19' (5x4)   2:5 Хейден (Сиверсон) – 36:44' (5x5)   3:5 Маккегг (Смит, Бучневич) – 53:42' (5x5)   3:6 Зейджак – 59:04' (en)   4:6 Деанджело (Маккегг, Хауден) – 59:17' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли – 05:08' (4x5)   0:2 Сергачёв (Гурд) – 06:10' (4x5)   0:3 Пакетт (Богосян, Коберн) – 26:50' (5x5)   1:3 Макэвой (Койл, Грызлик) – 34:50' (4x4)   2:3 Курали (Макэвой, Каше) – 38:37' (5x5)   2:4 Киллорн (Сергачёв, Пойнт) – 41:08' (5x4)   3:4 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:37' (5x4)   3:5 Кучеров – 58:58' (en)

«Флорида Пантерщ» — «Монреаль Канадиенс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Валльмарк (Аччари, Экблад) – 30:22' (5x5)   2:0 Уигар (Экблад, Ватрано) – 40:41' (5x5)   3:0 Юбердо (Хаула, Хоффман) – 44:13' (5x5)   3:1 Эванс – 48:04' (5x5)   4:1 Хоффман – 58:06' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чиассон (Хайра, Нил) – 03:08' (5x5)   2:0 Джонс (Расселл, Чиассон) – 55:29' (5x5)   3:0 Макдэвид (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс) – 56:25' (5x5)   3:1 Нюквист (Веренски, Веннберг) – 59:01' (4x4)   4:1 Шихан (Арчибальд) – 59:30' (en)
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