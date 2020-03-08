48-летний Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из чешской Экстралиги

48-летний владелец и нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что может завершить карьеру. Его клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Чехии. После проигрыша в матче с «Литвиновом» (2:6) команда лишилась шансов на выживание.

«Не ожидал, что доведётся сыграть в подобном ключевом матче в 48 лет. Ответственность перед клубом, нашими болельщиками и спонсорами огромная, я должен делать свою работу. Сейчас не знаю, что будет дальше. Подниматься снизу вверх сложно, в прошлый раз нам потребовалось пять лет. Это действительно нелегко, как и удержаться в Экстралиге.

Действительно не знаю, продолжу ли карьеру игрока. Я всё ещё люблю хоккей, но год за годом становится всё сложнее. В ключевых матчах привык выглядеть гораздо лучше, чем в этот раз. Я помогал своим командам побеждать. Сейчас ситуация другая», — цитирует Ягра Hokej.cz.