Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

48-летний Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из чешской Экстралиги

48-летний Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из чешской Экстралиги
Хоккей / Прочие 0

48-летний владелец и нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что может завершить карьеру. Его клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Чехии. После проигрыша в матче с «Литвиновом» (2:6) команда лишилась шансов на выживание.

«Не ожидал, что доведётся сыграть в подобном ключевом матче в 48 лет. Ответственность перед клубом, нашими болельщиками и спонсорами огромная, я должен делать свою работу. Сейчас не знаю, что будет дальше. Подниматься снизу вверх сложно, в прошлый раз нам потребовалось пять лет. Это действительно нелегко, как и удержаться в Экстралиге.

Действительно не знаю, продолжу ли карьеру игрока. Я всё ещё люблю хоккей, но год за годом становится всё сложнее. В ключевых матчах привык выглядеть гораздо лучше, чем в этот раз. Я помогал своим командам побеждать. Сейчас ситуация другая», — цитирует Ягра Hokej.cz.

Вечно молодой. Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил рекорд Горди Хоу
Ему скоро 48, а он продолжает тащить «Кладно». Вернулся после травмы и набрал четыре очка в принципиальном противостоянии.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020