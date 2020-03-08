Голкипер «Баффало» Хаттон пропустил курьёзную шайбу, не сумев сделать пас партнёру

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, продливших победную серию до девяти матчей.

Одним из ключевых моментов матча стала несогласованность голкипера «Сэйбрз» Картера Хаттона и защитника Расмуса Ристолайнена. При счёте 1:2 финский защитник Ристолайнен, уходя из-под опеки форварда «Флайерз» Джоэля Фараби, выполнил пас на Хаттона. Картер не сумел своевременно избавиться от шайбы и угодил под прессинг всё того же Фараби. Форвард «Филадельфии» заставил канадского голкипера допустить ошибку и забросил третью шайбу команды в матче.

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