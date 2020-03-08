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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 7 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 7 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

7 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

По одной шайбе забросили защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На счету Сергачёва и одна результативная передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (0+2) очка. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Российский голкипер Игорь Шестёркин, который провёл первый матч после аварии, совершил 18 сейвов и был заменён после пяти пропущенных голов.

Дебютировал в НХЛ защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов. Россиянин провёл на льду 11 минут 48 секунд, заработал удаление и заблокировал один бросок.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»35 из 3892,15:3
Шестёркин«Рейнджерс»18 из 2378,34:6
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников«Каролина»0+2+12030-19,09
Ковальчук«Вашингтон»0+000141-12,57
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0+10071-16,34
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00004050%14,58
Малкин (н)«Питтсбург»1+0-3251056%21,37
Гурьянов (н)«Даллас»0+000320-16,27
Тренин (н)«Нэшвилл»0+002010100%08,36
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000010-09.45
Кучеров (н)«Тампа»1+0-12410-20,27
Дадонов (н)«Флорида»0+000201-16,03
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1-10300-14,15
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10211-23,55
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+2+10400-19,44
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-30002-19,09
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10022-24,10
Сергачёв (з)«Тампа»1+1+10220-28,20
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+12000-21,19
Зайцев (з)«Оттава»0+000321-23,37
Кныжов (з)«Сан-Хосе»0+002001-11,48
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Вместе с Кузнецовым они провели 15 силовых приёмов за матч. Больше всех досталось Таневу, в которого врезался Ковальчук.
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