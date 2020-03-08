Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 7 марта 2020 года

7 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
По одной шайбе забросили защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На счету Сергачёва и одна результативная передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов.
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (0+2) очка. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Российский голкипер Игорь Шестёркин, который провёл первый матч после аварии, совершил 18 сейвов и был заменён после пяти пропущенных голов.
Дебютировал в НХЛ защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов. Россиянин провёл на льду 11 минут 48 секунд, заработал удаление и заблокировал один бросок.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|35 из 38
|92,1
|5:3
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|18 из 23
|78,3
|4:6
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников
|«Каролина»
|0+2
|+1
|2
|0
|3
|0
|-
|19,09
|Ковальчук
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|4
|1
|-
|12,57
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|0
|7
|1
|-
|16,34
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|0
|50%
|14,58
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|-3
|2
|5
|1
|0
|56%
|21,37
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|16,27
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|0
|100%
|08,36
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|09.45
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|-1
|2
|4
|1
|0
|-
|20,27
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|16,03
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|14,15
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|23,55
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|19,44
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-3
|0
|0
|0
|2
|-
|19,09
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|2
|-
|24,10
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+1
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|28,20
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|2
|0
|0
|0
|-
|21,19
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|1
|-
|23,37
|Кныжов (з)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|1
|-
|11,48
- 8 марта 2020
-
12:33
-
12:01
-
11:48
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:24
-
08:22
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:54
-
07:31
-
06:52
-
06:13
-
05:51
-
05:35
-
04:26
-
04:00
-
03:42
-
02:37
-
02:14
-
01:55
-
00:48
-
00:00
- 7 марта 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:48