Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 7 марта 2020 года

7 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

По одной шайбе забросили защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На счету Сергачёва и одна результативная передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (0+2) очка. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Российский голкипер Игорь Шестёркин, который провёл первый матч после аварии, совершил 18 сейвов и был заменён после пяти пропущенных голов.

Дебютировал в НХЛ защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов. Россиянин провёл на льду 11 минут 48 секунд, заработал удаление и заблокировал один бросок.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 35 из 38 92,1 5:3 Шестёркин «Рейнджерс» 18 из 23 78,3 4:6

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников «Каролина» 0+2 +1 2 0 3 0 - 19,09 Ковальчук «Вашингтон» 0+0 0 0 1 4 1 - 12,57 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 +1 0 0 7 1 - 16,34 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 0 4 0 50% 14,58 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 -3 2 5 1 0 56% 21,37 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 3 2 0 - 16,27 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 0 2 0 1 0 100% 08,36 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 1 0 - 09.45 Кучеров (н) «Тампа» 1+0 -1 2 4 1 0 - 20,27 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 2 0 1 - 16,03 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 -1 0 3 0 0 - 14,15 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 1 1 - 23,55 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+2 +1 0 4 0 0 - 19,44 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -3 0 0 0 2 - 19,09 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 0 2 2 - 24,10 Сергачёв (з) «Тампа» 1+1 +1 0 2 2 0 - 28,20 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 2 0 0 0 - 21,19 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 3 2 1 - 23,37 Кныжов (з) «Сан-Хосе» 0+0 0 2 0 0 1 - 11,48

Сергачёв отыграл больше 28 минут с «Бостоном», в первом периоде травмировался Хедман