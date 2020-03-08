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Главгосэкспертиза одобрила проект новой арены «Авангарда» в Омске

Главгосэкспертиза одобрила проект новой арены «Авангарда» в Омске
Хоккей / КХЛ 0

3 марта 2020 года Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» дало положительное заключение проектной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске, сообщается на официальном сайте «Авангарда».

«Согласно результатам экспертизы проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и другим требованиям, установленным действующим законодательством по обеспечению безопасности, надежности и нормам воздействия на окружающую среду.

С момента начала экспертизы 30 сентября 2019 года проект прошёл четыре последовательные стадии согласования. В том числе два этапа публичного, технологического и ценового аудита, предусмотренного законодательством России для крупных инвестиционных проектов с государственным участием.

Генеральная подрядная организация для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ будет определена на основании тендерных торгов в мае 2020 года. После чего на площадке начнутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить к сентябрю 2022 года», — сказано в официальном сообщении.

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