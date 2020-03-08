Голкипер Налимов заключил пробный контракт с фарм-клубом «Чикаго»

Российский голкипер Иван Налимов заключил пробный контракт с клубом Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айс Хогз», сообщается на официальном сайте фарм-клуба «Чикаго Блэкхоукс».

Сезон-2019/2020 Налимов начинал в петербургском СКА, но не провёл за основную команду «армейцев» ни одного матча. 7 октября клуб из Санкт-Петербурга обменял голкипера в «Сочи». В прошедшем регулярном чемпионате Налимов принял участие в 24 матчах за «леопардов», одержав восемь побед и оформив два «сухаря». Голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.



Налимов защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, новосибирской «Сибири», уфимского «Салавата Юлаева», китайского «Куньлунь Ред Стар» и омского «Авангарда».