«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы на четвёртый матч серии плей-офф

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Сибирь» ведёт в противостоянии со счётом 3-0. Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 8 марта, начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Ермаков, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Батыршин — Василевский, Доус — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Дацюк— Голышев;

Бодров— Мамкин, Плэтт — Литовченко— Мэйсек;

Овчинников, Валитов, Мозер — Кучерявенко— Гареев.