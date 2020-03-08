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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 8 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут третьи встречи в плей-офф. «Сибирь», ЦСКА и «Ак Барс» находятся в одном шаге от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Московское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (2-1).

Календарь Кубка Гагарина — 2020

13:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (3-0 в серии);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

17:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-3);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ЦСКА
Москва

17:00. «Спартак» — «Динамо» М (1-2);

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва

17:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-3).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» со счётом 4-0.

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

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