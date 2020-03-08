Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта
Сегодня, 8 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут третьи встречи в плей-офф. «Сибирь», ЦСКА и «Ак Барс» находятся в одном шаге от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Московское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (2-1).
Календарь Кубка Гагарина — 2020
13:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (3-0 в серии);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
17:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-3);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ЦСКА
Москва
17:00. «Спартак» — «Динамо» М (1-2);
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
17:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-3).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» со счётом 4-0.
Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.
«Сибирь» — «Автомобилист»: стали известны составы на четвёртый матч серии плей-офф
Читайте также
- 8 марта 2020
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
13:00
-
12:33
-
12:01
-
11:48
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:24
-
08:22
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:54
-
07:31
-
06:52
-
06:13
-
05:51
-
05:35
-
04:26
-
04:00
-
03:42
-
02:37
-
02:14
-
01:55
-
00:48
Партнерский контент