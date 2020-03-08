Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут третьи встречи в плей-офф. «Сибирь», ЦСКА и «Ак Барс» находятся в одном шаге от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Московское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (2-1).

Календарь Кубка Гагарина — 2020

13:30 (мск). «Сибирь» — «Автомобилист» (3-0 в серии);

17:00. «Торпедо» — ЦСКА (0-3);

17:00. «Спартак» — «Динамо» М (1-2);

17:00. «Нефтехимик» — «Ак Барс» (0-3).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» со счётом 4-0.

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.