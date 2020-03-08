Житник: Ковальчук в третьем звене «Кэпиталз» – сомнительное решение, адаптация затянулась

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о первых матчах Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».
«Не только для меня переход стал неожиданным, все-таки у «Столичных» годами накатанный состав, поэтому место для Ковальчука находится лишь в третьем звене. Решение это сомнительное. Илье, на мой взгляд, не хватает игрового времени, адаптация затянулась. Объективно говоря, в том же «Питтсбурге» пространства для Ковальчука было бы больше.
Овечкину немного не хватает эмоций, много энергии ушло на преодоление рубежа в 700 шайб. Сейчас у Овечкина 705 голов, до великого рекорда Уэйна Гретцки остается 189 шайб. Учитывая возраст Александра, теперь ключевым становится вопрос здоровья. И это большое спортивное счастье, когда на подходе к 40 годам травмы обходят стороной. Желаю Овечкину всяческих рекордов, но остаюсь при своём мнении: достижение дяди Вани Гретцки, скорее всего, не удастся побить», – цитирует Житника Russia-Hockey.
- 8 марта 2020
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