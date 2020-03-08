41-летний Дацюк забросил первую шайбу в Кубке Гагарина — 2020

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимает «Автомобилист» (0:2, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь Кубка Гагарина — 2020.

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Спустя пять минут вновь отличилось второе звено уральской команды. На сей раз автором гола стал 41-летний Павел Дацюк. Для опытного нападающего этот гол стал первым в нынешнем плей-офф. Тренерский штаб «Сибири» брал запрос на положение вне игры, однако после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, а хозяева остались в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что ранее команда Андрея Мартемьянова впервые повела в счёте в этом плей-офф. В первых двух матчах противостояния уральцы не забросили ни одной шайбы, а в третьем матче трижды уступали в ходе встречи.