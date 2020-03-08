«Сибирь» — «Автомобилист»: Красиков заменил Сятери при счёте 0:3 во втором периоде

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимает «Автомобилист» (0:3, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Спустя пять минут вновь отличилось второе звено уральской команды. На сей раз автором гола стал 41-летний Павел Дацюк. Тренерский штаб «Сибири» брал запрос на положение вне игры, однако после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, а хозяева остались в меньшинстве.

Предоставленным шансом воспользовался Питер Холланд, реализовав большинство (3:0 в пользу «Автомобилиста»). После гола Холланда на последнем рубеже хозяев произошла замена — вместо Харри Сятери место в воротах занял Алексей Красиков.

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