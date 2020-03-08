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«Автомобилист» впервые в плей-офф обыграл «Сибирь», счёт в серии стал 1-3

«Автомобилист» впервые в плей-офф обыграл «Сибирь», счёт в серии стал 1-3
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимала «Автомобилист». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Счёт в серии стал 3-1 в пользу новосибирского клуба.

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта.

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Спустя пять минут вновь отличилось второе звено уральской команды. На сей раз автором гола стал 41-летний Павел Дацюк. Тренерский штаб «Сибири» брал запрос на положение вне игры, однако после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, а хозяева остались в меньшинстве.

Предоставленным шансом воспользовался Питер Холланд, реализовав большинство. После гола Холланда на последнем рубеже хозяев произошла замена — вместо Харри Сятери место в воротах занял Алексей Красиков.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов (Дацюк) – 20:57' (5x5)   0:2 Дацюк (Голышев, Мамкин) – 26:07' (5x5)   0:3 Холланд (Мэйсек, Секстон) – 26:45' (5x4)   1:3 Романцев (Руохомаа, Йокипакка) – 36:46' (5x4)   1:4 Секстон (Холланд) – 40:30' (5x5)   1:5 Березин (Кучерявенко) – 55:02' (4x4)

В концовке второго периода Данил Романцев отквитал одну шайбу, но уже на первой минуте третьего отрезка цели достиг бросок Дэна Секстона. Окончательный счёт установил защитник гостей Максим Березин.

Дацюк стал четвёртым по возрасту игроком, забившим гол в матче КХЛ
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