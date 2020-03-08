«Автомобилист» впервые в плей-офф обыграл «Сибирь», счёт в серии стал 1-3

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимала «Автомобилист». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Счёт в серии стал 3-1 в пользу новосибирского клуба.
Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина — 2020 на 8 марта.
Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Спустя пять минут вновь отличилось второе звено уральской команды. На сей раз автором гола стал 41-летний Павел Дацюк. Тренерский штаб «Сибири» брал запрос на положение вне игры, однако после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено, а хозяева остались в меньшинстве.
Предоставленным шансом воспользовался Питер Холланд, реализовав большинство. После гола Холланда на последнем рубеже хозяев произошла замена — вместо Харри Сятери место в воротах занял Алексей Красиков.
В концовке второго периода Данил Романцев отквитал одну шайбу, но уже на первой минуте третьего отрезка цели достиг бросок Дэна Секстона. Окончательный счёт установил защитник гостей Максим Березин.
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