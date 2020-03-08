Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: составы команд на четвёртый матч серии плей-офф

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: составы команд на четвёртый матч серии плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-службы нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» опубликовали составы на четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В настоящий момент в серии лидируют «барсы» со счётом 3-0. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск.

«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;
Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;
Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Бикмуллин;
Рясенский, Хафизов — Шарифьянов — Черников, Грошев.

«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020