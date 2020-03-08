«Нефтехимик» — «Ак Барс»: составы команд на четвёртый матч серии плей-офф

Пресс-службы нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» опубликовали составы на четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В настоящий момент в серии лидируют «барсы» со счётом 3-0. Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Бикмуллин;

Рясенский, Хафизов — Шарифьянов — Черников, Грошев.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.