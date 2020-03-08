«Торпедо» — ЦСКА: Блажиевский и Светлаков сыграют за «армейцев» в четвёртом матче серии

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в противостоянии ведут «армейцы» со счётом 3-0. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск.



«Торпедо»:

Тихомиров (Серебряков);

Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Ратти;

Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;

Гончарук, Щехура — Шор — Варнаков.



ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Науменков — Марченко, Толчинский — Вей — Григоренко;

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Киселевич — Робинсон, Мамин — Шалунов — Окулов;

Романов, Светлаков — Карнаухов — Калинин, Соркин.