«Спартак» — «Динамо»: Ерёменко, Пулккинен и Афиногенов — в составе бело-голубых

Стали известны составы московских «Динамо» и «Спартака» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 2-1. Четвёртая встреча состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.



«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Ефремов — Афиногенов;

Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.