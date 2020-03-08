«Спартак» — «Динамо»: Ерёменко, Пулккинен и Афиногенов — в составе бело-голубых

Стали известны составы московских «Динамо» и «Спартака» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 2-1. Четвёртая встреча состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Ефремов — Афиногенов;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.
- 8 марта 2020
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