Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» — «Динамо»: Ерёменко, Пулккинен и Афиногенов — в составе бело-голубых

«Спартак» — «Динамо»: Ерёменко, Пулккинен и Афиногенов — в составе бело-голубых
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московских «Динамо» и «Спартака» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 2-1. Четвёртая встреча состоится сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Ефремов — Афиногенов;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020