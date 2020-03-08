Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Дацюка

Департамент судейства КХЛ опубликовал видео, в котором разъяснил, почему судьи четвёртого матча серии плей-офф «Сибирь» — «Автомобилист» засчитали гол форварда екатеринбуржцев Павла Дацюка.
«На 27-й минуте после взятия ворот, произведённого игроком команды «Автомобилист» Павлом Дацюком, главный тренер команды «Сибирь» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: положения «вне игры» нет», — отметила пресс-служба департамента судейства.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимала «Автомобилист». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Счёт в серии стал 3-1 в пользу новосибирского клуба.
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