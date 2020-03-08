Заварухин: как я могу быть уверен в челлендже, если стою на лавке?

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ с «Автомобилистом» (1:5).
«Позволили слишком много «Автомобилисту», дали вольность команде, у которой три мощных звена. Пропустили голы на контратаке. Это непозволительно, результат на табло. Игра была боевая, но в обороне сыграли неудачно.
«Сибирь» была не готова к жёсткой игре? Почему же, мы понимали, что сопернику некуда отступать и что он будет биться. Мы настраивали команду на такую игру. В «Автомобилисте» тоже не мальчики играют, там хорошие мастера. Они реализовали свои моменты. Красиков должен был играть с первых минут в третьем или четвёртом матче? Мы принимаем решение коллегиально, я разговаривал с тренером вратарей. Сятери здорово играл до этого. Будем думать, поговорим, примем решение совместно.
Челлендж — ключевой момент? Вы имеете в виду, что после челленджа мы пропустили гол? Ну, наверное, это была ошибка. Как я могу быть уверен, если я стою на лавке? Мне подсказал тренер, мы коллегиально приняли это решение. Почему провалили начало второго периода? А вы посмотрите на соперника, на «Автомобилист», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 8 марта 2020
-
17:04
-
17:01
-
16:59
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:06
-
15:46
-
15:13
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
13:00
-
12:33
-
12:01
-
11:48
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:24
-
08:22