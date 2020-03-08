Заварухин: как я могу быть уверен в челлендже, если стою на лавке?

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ с «Автомобилистом» (1:5).



«Позволили слишком много «Автомобилисту», дали вольность команде, у которой три мощных звена. Пропустили голы на контратаке. Это непозволительно, результат на табло. Игра была боевая, но в обороне сыграли неудачно.



«Сибирь» была не готова к жёсткой игре? Почему же, мы понимали, что сопернику некуда отступать и что он будет биться. Мы настраивали команду на такую игру. В «Автомобилисте» тоже не мальчики играют, там хорошие мастера. Они реализовали свои моменты. Красиков должен был играть с первых минут в третьем или четвёртом матче? Мы принимаем решение коллегиально, я разговаривал с тренером вратарей. Сятери здорово играл до этого. Будем думать, поговорим, примем решение совместно.



Челлендж — ключевой момент? Вы имеете в виду, что после челленджа мы пропустили гол? Ну, наверное, это была ошибка. Как я могу быть уверен, если я стою на лавке? Мне подсказал тренер, мы коллегиально приняли это решение. Почему провалили начало второго периода? А вы посмотрите на соперника, на «Автомобилист», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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