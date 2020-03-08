Голышев: во время прошлых матчей хотелось выскочить на лёд и биться с пацанами

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев подвёл итоги четвёртого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» (5:1).



«Как оценю своё физическое состояние? Нормальное, готовились к этой игре. Работали, несмотря на травмы, все залечивали болячки. Старался подготовиться, чтобы подойти в хорошей форме. Конечно, было тяжеловато, но вкатился. Со стороны тяжелее смотреть. На каждой игре хотелось выскочить и идти биться вместе с пацанами. Как разрешили и дали добро мне, так сразу поставили в состав.



Я добавил команде энергии? Все предыдущие матчи были энергичными. Не думаю, что моё появление на этом сказалось. Почему было так много стычек? Здесь так же, как и у нас, отличная атмосфера, болельщики гонят «Сибирь» вперёд. Стычки будут – это плей-офф. Без этого никак, все хотят выиграть.

Выиграли сегодня в первую очередь за счёт того, что реализовали свои моменты наконец-то. Правильная игра в обороне была. У «Сибири» тоже были моменты, но мы рады, что забили больше. Конечно, прибавили на пятаке. Это один из самых важных компонентов в плей-офф.



Перед матчем были на обрыве? Мы об этом не думаем. У нас осталась та же задача – выиграть четыре игры. Выходим на каждую игру как на последний бой», – сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.