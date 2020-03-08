Мартемьянов: главное, чтобы дома команда играла не на публику, а на результат

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (5:1).
«Сегодня мы более удачно сыграли в обороне, забили хорошие голы. Очень важным был первый гол, потом соперник стал раскрываться и мы сыграли на контратаках. Сработало большинство. Хорошая, боевая игра.
«Автомобилист» выиграл за счёт жёсткой игры? Да, мы в жёсткости добавили за счёт Голышева и Бодрова. Команда добавила энергии. Но я не сказал бы, что «Сибирь» мягко играет, это же плей-офф, все играют кость в кость. Это нормально, я доволен таким накалом.
У Голышева первая игра на эмоциях. Посмотрим, как он будет играть дома. Главное, чтобы играли не на публику, а на результат. Это меня больше всего волнует. Анатолий — один из лидеров, он добавляет энергии команде. Когда он в хорошей форме, это большой плюс», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 8 марта 2020
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