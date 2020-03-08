Стали известны все пары второго раунда плей-офф ВХЛ

«Нефтяник» в седьмом матче первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу» — 0:3. Противостояние завершилось победой клуба из Альметьевска – 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Максима Салахова, Данила Гизатуллина и Ярослава Альшевского.

После этого определись все пары участников ¼ финала, куда ранее пробились «Рубин», «Югра», «Звезда», «Динамо» СПб, «Барс», «СКА-Нева» и «Хумо».



Плей-офф Высшей хоккейной лиги. Сезон-2019/2020

Участники 1/4 финала



«Звезда» (1) – «Хумо» (15)

«Динамо» Спб (2) – «Нефтяник» (12)

«СКА-Нева» (3) – «Барс» (7)

«Рубин» (4) – «Югра» (5).



Команды, указанные первыми, начнут серии второго раунда плей-офф ВХЛ двумя домашними матчами.



Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате».