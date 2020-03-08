Нападающий «Торпедо» Ураков порезал руку, упав на конёк Марченко после хита

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков получил травму во втором периоде четвёртого матча серии с ЦСКА.
Форвард выполнил силовой приём у борта против защитника «армейцев» Алексея Марченко, но не удержал равновесие и упал на лёд. Он порезал правую руку об конёк соперника и покинул площадку, прижимая к запястью полотенце. Матч был приостановлен, чтобы работники арены могли очистить лёд от крови.
В настоящий момент встреча продолжается, счёт 1:0, закончен второй период.
«Торпедо»:
Тихомиров (Серебряков);
Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Ратти;
Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;
Гончарук, Щехура — Шор — Варнаков.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Марченко, Толчинский — Вей — Григоренко;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Киселевич — Робинсон, Мамин — Шалунов — Окулов;
Романов, Светлаков — Карнаухов — Калинин, Соркин.
- 8 марта 2020
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