Нападающий «Торпедо» Ураков порезал руку, упав на конёк Марченко после хита

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков получил травму во втором периоде четвёртого матча серии с ЦСКА.

Форвард выполнил силовой приём у борта против защитника «армейцев» Алексея Марченко, но не удержал равновесие и упал на лёд. Он порезал правую руку об конёк соперника и покинул площадку, прижимая к запястью полотенце. Матч был приостановлен, чтобы работники арены могли очистить лёд от крови.

В настоящий момент встреча продолжается, счёт 1:0, закончен второй период.

«Торпедо»:

Тихомиров (Серебряков);

Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Ратти;

Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;

Гончарук, Щехура — Шор — Варнаков.



ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Науменков — Марченко, Толчинский — Вей — Григоренко;

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Киселевич — Робинсон, Мамин — Шалунов — Окулов;

Романов, Светлаков — Карнаухов — Калинин, Соркин.